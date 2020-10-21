Жители провинции Алеппо обеспечены водой благодаря правительству Сирии

Ремонт станций водоснабжения в сирийском Алеппо продолжается, вопросом занята администрация провинции. Также восстанавливаются колодцы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ремонт станций водоснабжения в сирийском Алеппо продолжается, вопросом занята администрация провинции. Также восстанавливаются колодцы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Повреждения на насосных станциях были исправлены специалистами. Помимо этого, колодцы были оборудованы новыми насосами. Старые были украдены боевиками, которые контролировали ранее эту область. Все освобожденные места Алеппо вновь будут обеспечены водой после того, как восстановительные работы будут закончены, сообщил инженер компании Water Corporation Aleppo Нада Шарбатджи.

"Мы стремимся сделать все возможное, чтобы люди возвращались в свои дома, которые они вынуждены были покинуть за годы конфликта", — заметил он.

Жители видят, что сирийское правительство работает над восстановлением провинции. Благодаря ремонту, воду получат жители сразу ряда населенных пунктов, подчеркнул Шарбатджи.