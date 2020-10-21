Нападение с ножом привело к гибели жителя Дрездена

Налетчик с ножом убил посреди улицы прохожего в Германии. В момент преступления бандит выкрикивал исламистские лозунги, сообщает Spiegel.

Налетчик с ножом убил посреди улицы прохожего в Германии. В момент преступления бандит выкрикивал исламистские лозунги, сообщает Spiegel.

Неизвестный с орудием убийства в руках набросился на жителей города Дрезден в Германии. Атака привела к гибели мирного жителя, пишет издание Spiegel.

Нападение произошло днем 21 октября. Сообщается, что злоумышленник во время разбоя выкрикивал исламистские лозунги. На данный момент информация поступила лишь об одном пострадавшем.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника — 20-летнего гражданина Сирии. Выяснилось, что молодой человек приехал в ФРГ пять лет назад. Кроме того, он уже имел проблемы с законом. Следователи сейчас продолжают устанавливать другие подробности трагедии.