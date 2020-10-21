Коронавирус накаляет обстановку в преддверии президентских выборов в США

Власти США должны удержать в рамках протесты, которые могут вспыхнуть после выборов президента страны. Об этом заявил военный дипломат Александр Бартош.

Власти США должны удержать в рамках протесты, которые могут вспыхнуть после выборов президента страны. Об этом заявил военный дипломат Александр Бартош.

Эксперт не исключает возможности, что президент США Дональд Трамп не признает результаты голосования, и это может привести к протестам в стране, пишет "ПолитЭксперт".

Бартош рассказал и о влиянии коронавируса на обстановку внутри США. По его словам, демократы используют пандемию в качестве упрека и говорят, что нынешняя власть недостаточно эффективно отреагировала на вирус. Такие заявления еще больше накаляют обстановку внутри страны.

После выборов ситуация будет нестабильной, считает эксперт. Власти США должны подготовить жесткий ответ на протесты после выборов, чтобы не допустить внутреннего краха страны, резюмировал Бартош.