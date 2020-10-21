Обновленный Конституционный суд не позволит судьям заниматься «самопиаром»

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении поправки в закон «О Конституционном суде Российской Федерации».

В среду, 21 октября Госдума рассмотрела восемь президентских законопроектов в рамках обновленной Конституции. Почти месяц назад их внес российский лидер Владимир Путин в рамках реализации новых положений Конституции.

Нижняя палата парламента уже приняла во втором чтении главные поправки российского лидера о правительстве, закрепляющие новый порядок его формирования, о прокуратуре, а также корректировки к закону «О Конституционном суде РФ» (КС).

#Заседание: Законопроекты о Правительстве, Конституционном Суде и прокуратуре прошли сегодня второе чтение https://t.co/jUNsminzZv — Государственная Дума (@dumagovru) October 21, 2020

Ко второму чтению в документ о КС был внесен ряд новых поправок. «Политика Сегодня» объясняет, что даст ограничение публикации в интернете особого мнения судей и назначение на пост главы или замглавы суда любого политика.

Обновленный КС

Согласно принятой Конституции, численность судей сократится с 19 до 11 человек с учетом председателя и его заместителя. При этом, КС РФ сможет осуществлять деятельность, если в его составе не менее восьми судей. А принимать решения суд вправе при участии на заседании не менее шести человек. Новая норма вступит в силу, как только число судей составит 11.

Также документ обновляет порядок прекращения судейских полномочий. В частности, его инициатором может стать Совет Федерации по предоставлению президента РФ. Основанием может стать совершение лицом поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также невозможность осуществления полномочий.

Активное участие в том, чтобы законопроекты соответствовали российской Конституции, будет принимать президент России. По его инициативе КС может проверить конституционность документов после их окончательного одобрения. Также по запросу главы государства суд может проверить законы субъектов РФ до их обнародования. Если КС найдет несоответствие, то документ не будет одобрен до тех пор, пока из него не будут исключены неконституционные положения.

Кроме того, согласно документу, усиливается роль КС по защите суверенитета страны. Так, суд станет отсматривать решения межгосударственных органов, которые были приняты на основании международных договоров и противоречат Конституции РФ. Запрос в суд может направлять президент, правительство, Верховный суд или уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Если возникает спор, то КС по их просьбе может заняться решением иностранного или международного суда, арбитража, перекладывающих ответственность на Россию.

Также, по законопроекту, граждане получают возможность обратиться в КС с жалобами о нарушении конституционных прав и свобод. Однако орган займется этим вопросом только в том случае, если все остальные внутригосударственные средства судебной защиты исчерпаны.

О двух поправках

На заседании в среду Госдума поддержала новые поправки в законопроект «О Конституционном суде РФ». Согласно первой, судьям КС нельзя публично выражать свое мнение, а также несогласие с принятыми инстанцией решениями. Подчеркивается, что запрет распространяется на печатные издания, СМИ, интернет, публичные выступления или переписку, которая может быть обнародована. Ранее особое мнение размещалось на официальном сайте КС.

Несогласный с решением органа судья имеет право письменно изложить свое особое мнение, которое будет приобщаться к протоколу заседания и храниться вместе с ним. Однако обнародование или ссылка на него запрещается.

Авторами инициативы стали глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Как отметил Клишас, так называемое «особое мнение» судей может восприниматься как позиция самого КС, что «влечет за собой неправильную интерпретацию его решений».

По мнению первого зампредседателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаила Емельянова, поправка лишит судей возможности заняться саморекламой. По его словам, профессионалы не должны выходить за рамки собственной деятельности и превращаться в политиков.

«Я считаю, что это абсолютно правильная поправка, потому что конституционный суд не должен превращаться в политический орган и особое мнение судьи не должно превращаться в политический самопиар. Члены Конституционного суда должны заниматься правовой работой, а не политической», — убежден первый замруководителя фракции «Справедливая Россия».

Собеседник «Политики Сегодня» посетовал на то, что в последнее время некоторые судьи действительно начали злоупотреблять своим особым мнением и перекочевали из правового ранга в политический. В частности, Емельянов привел в пример судью КС Константина Арановского.

В середине февраля 2020 года в особом мнении по одному из принятых инстанцией решений заявил, что Россия не является правопреемницей СССР, а заменяет на своей территории «незаконно созданное государство».

Судья КС РФ Константин Арановский считает, что Россию нельзя считать правопреемницей СССР. По его словам, Советский Союз был незаконно созданным государством, которое работало как репрессивно-террористическая система.https://t.co/tCvojcsb4y pic.twitter.com/lDimsi0CH6 — Газета.Ru (@GazetaRu) February 17, 2020

С коллегой Емельяновым не согласился другой зампред комитета Юрий Синельщиков из КПРФ. В комментарии «Коммерсанту» он подчеркнул, что данный запрет на публичное особое мнение нарушает принцип гласности. Более того, политик сам не раз в своих выступлениях ссылался именно на особое мнение судьи КС.

Вторая поправка касается непосредственно состава Конституционного суда. Согласно ей, главой и замглавой инстанции могут стать лица не из числа судей КС. По словам Емельянова, это увеличит число претендентов на должность, которую может занять даже политик.

«Это говорит о том, что у людей с опытом государственной работы, государственной деятельности, известных людей увеличатся права работы. Но они должны соответствовать требованиям, которые предъявляются судьям Конституционного суда, в том числе иметь высшее юридическое образование, степень доктора наук и так далее», — не сомневается собеседник агентства.

В свою очередь Синельщиков предположил, кто претендует на руководящие должности в инстанции. На его взгляд, это могут быть Крашенинников и Клишас, а также зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

«Я думаю, никто из троих не откажется. Но кто это будет на самом деле, знает лишь один человек», — отметил депутат.

Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил журналистам, что нижняя палата парламента обсудит в заключительном чтении поправки в закон «О Конституционном суде РФ» уже в следующий вторник. В этот же день Госдума может принять законопроект о правительстве РФ. В свою очередь третье чтение поправок в закон о прокуратуре может состояться в ближайший четверг.