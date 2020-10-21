16:13 21 Октября 2020Общество
МВД РФ: число преступлений террористического характера выросло на треть
В ведомстве обратили внимание на рост числа террористических и экстремистских преступлений в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве обратили внимание на рост числа террористических и экстремистских преступлений в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Как указывает ведомство, за 9 месяцев 2020 года число подобных преступлений выросло в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года более чем на треть.
"Число преступлений террористической направленности в РФ в 2020 году выросло на треть, экстремистской — на 43%", — указали в ведомстве.
В июле этого года в ведомстве отметили, что число преступлений террористического характера за первое полугодие возросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, число экстремистских преступлений — почти на 41%.