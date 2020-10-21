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16:01   21 Октября 2020
Происшествия

Следователи завели уголовное дело после захвата заложников в банке Грузии

Следователи завели уголовное дело после захвата заложников в банке Грузии

Неизвестный с гранатой и автоматом захватил заложников в одном из банков Грузии. После инцидента местные правоохранители начали расследование, сообщили в МВД.

МВД Грузии завело уголовное дело о разбое после захвата заложников в банке грузинского города Зугдиди. На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции, рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов вывели из отделения, где произошло нападение, пять человек. На рабочих местах с утра находились более 50 сотрудников. О происшествии стало известно от одного из заложников. Потерпевший связался с местным телеканалом и рассказал, что злоумышленник не выпускает людей из помещения и держит гранату без чеки.

Вооруженный бандит взял в заложники клиентов и работников банка на улице Гамсахурдия, пригрозив всем гранатой и автоматом. На помощь мирным жителям направили спецназ. Обстоятельства выясняются.

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