Эксперт усомнился в способности США остановить СП-2 ужесточением санкций

Угрозы санкционной расправы могут испугать подрядчиков, но не закрыть проект, считает Гривач.

США распространили санкции по «Северному потоку — 2» на компании, которые предоставляли услуги или мощности судам, укладывающим газопровод по дну Балтийского моря. Односторонние американские ограничения также затронут предприятия, которые финансировали модернизацию или установку оборудования на этих судах. Об этом говорится в пояснительной записке, обнародованной на сайте Госдепартамента.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с «Политикой Сегодня» указал на вариативность санкций, с помощью которых США пытаются повлиять на реализацию «Северного потока — 2».

«Это зависит от фантазии американских товарищей. Санкции и комментарии к ним сформулированы достаточно широко, чтобы создать больше неопределенности у возможных адресатов», — добавил Гривач.

Госдепартамент сделал заявление по принятому еще в конце 2019 года оборонному бюджету США. Тогда законодатели обязали правительство ввести санкции против газопровода, чтобы обеспечить «европейскую энергетическую безопасность». Международным компаниям посоветовали «пересмотреть свое участие» в строительстве «Северного потока — 2».

Согласно пояснительной записке Госдепа, госсекретарь США проконсультируется с главой Департамента казначейства и предоставит Конгрессу отчет, в котором перечислит суда, укладывавшие трубы газопровода, и определит лица, которые «сознательно продавали, арендовали или предоставляли эти суда для строительства данных проектов».

США распространят ограничения и на «финансирование для модернизации или установки оборудования на эти судах». Алексей Гривач назвал неоднозначными с юридической точки зрения санкции по «Северному потоку — 2». По его мнению, на строительство газопровода ограничения не повлияют.

«Пока суда не начали строить газопровод, те, кто им поставлял оборудование и услуги, очевидно, ничего не нарушают. С другой стороны, тактика Вашингтона запугать всех, кого можно и нельзя угрозами санкционной расправы. Кого-то из подрядчиков они возможно испугают, но в целом остановить завершение проекта не смогут», — подытожил эксперт.

При этом санкции не коснутся тех, кто помогал экипажу, защищал человеческие жизни или технически обслуживал суда, чтобы избежать экологического ущерба при строительстве «Северного потока — 2».

Также ограничительные меры со стороны США не грозят лицам, которые в течение 30 дней (начиная с 20 октября) прекратят участвовать в строительстве газопровода.

Трубоукладочный «Академик Черский», как и другие суда, находится рядом с Куршской косой у Калининграда. Снабжающий «Финвал» приблизился к трубоукладчику, чтобы перейти к испытаниям. В это время «Академику Черскому» ограничили маневренность.

Рядом с трубоукладчиком разместились снабженцы «Балтийский исследователь» и «Умка» морской спасательной службы, которые помогали в строительстве «Северного потока — 2». Еще рядом с Калининградом стоит судна для снабжения плавучих буровых установок трубами, цементом, запчастями — «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремет», которые, возможно, поучаствуют в строительстве.

Против магистрального газопровода между РФ и Германией, который проходит по дну Балтийского моря, выступают США, поскольку Вашингтон активно предлагает европейским странам американский сжиженный природный газ. В конце 2019 года США не только ввели ограничения против «Северного потока — 2», но и потребовали, чтобы компании, которые прокладывают газопровод, прекратили работу.