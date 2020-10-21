Ученые из Нидерландов нашли у человека новый орган

Только в 2020 году исследователи случайно обнаружили четвертый тип слюнных желез, скрытых в центре головы.

Ученые из Нидерландов нашли новый орган в теле человека — набор слюнных желез, благодаря которым увлажняется верхняя часть пищевода. Британское издание The Independent сообщает, что открытие может серьезно повлиять на проведение процедуры лучевой терапии.

Неизвестные до 2020 года железы обнаружили случайно. Ученые обследовали пациента с раком простаты, используя новейший сканер PSMA PET/CT. С помощью него проводят процедуру контрастной томографии: в кровь пациенту вводят радиоактивную глюкозу, после которой на снимке проявляются различные опухоли и отклонения в организме.

Исследователи из Нидерландов одновременно с контрастной томографией задействовали метод позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Он позволяет выявить патологию с помощью оценки биохимических изменений в тканях. Комбинация этих двух методов и позволила увидеть ранее скрытые в самом центре головы органы.

Слюнные железы вырабатывают слюну, которая очень важна для правильной работы пищеварительной системы. Всего в организме человека можно найти около тысячи мелких слюнных желез. Они расположены по всей верхней части тела, от полости рта до легких.

До недавнего времени было известно только о трех основных видах этих желез: подчелюстные, околоушные и подъязычные. Нидерландские учены обнаружили новый, четвертый тип, который назвали «трубчатыми железами».

Результаты своего открытия исследователи совместно с коллегами из Национального института онкологии (National Cancer Institute — англ., NCI) опубликовали в научном журнале Radiotherapy and Oncology. Чтобы подтвердить наличие нового типа желез в организме человека, ученые провели аналогичный опыт на сотне пациентов.

Открытие нидерландских ученых очень важно в контексте лучевой терапии. Она применяется для лечения разных онкологических патологий. На человека искусственно воздействуют радиацией, которая создается с помощью специальных аппаратов или возникает в результате распада радиоактивных веществ. Эта радиация убивает больные клетки, из-за чего развитие рака может остановиться.

Когда медики используют лучевую терапию на шее или голове человека, они стараются не задеть его слюнные железы, потому что их повреждение может затруднить пациентам прием пищи, речь или глотание. Врачи научились обходить известные слюнные железы, но о существовании четвертого типа в самом центре головы не подозревали.

Теперь объясняется тот дискомфорт, который ощущали пациенты после лучевой терапии — она воздействовала на неизвестные слюнные железы. Ранее ученые не могли найти причины плохого самочувствия людей, ведь три типа слюнных желез радиация не затрагивала.

Один из докторов Национального института онкологии Ваутер Вогель объяснил, что следующая задача ученых из Нидерландов – понять, как избавить эти трубчатые железы от воздействия радиации. Открытие, описанное в журнале Radiotherapy and Oncology, поможет улучшить качество жизни пациентов, которые проходят лучевую терапию для борьбы с онкологией.