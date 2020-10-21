Российский премьер указал на инвестиционную привлекательность Арктики

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономическая зона в Арктике должна быть привлекательной для всех инвесторов, в том числе и иностранных.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономическая зона в Арктике должна быть привлекательной для всех инвесторов, в том числе и иностранных.

Об этом он рассказал во время торжественной передачи атомного ледокола "Арктика" для эксплуатации российскому флоту, церемония проходила в Мурманске. Мишустин сделал акцент на том, что нужно больше внимания уделять экономике Арктики. Он считает, что необходимо продолжать развивать строительство отечественных атомных ледоколов.