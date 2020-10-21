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15:23   21 Октября 2020
Армия

Пашинян исключил возможность дипломатического разрешения кризиса в Карабахе

Пашинян исключил возможность дипломатического разрешения кризиса в Карабахе

Вопрос Карабаха, начиная с данного этапа, не имеет дипломатического решения. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Многолетний конфликт, связанный с Карабахом, резко обострился между Баку и Ереваном 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в развязывании военных действий и объявили военное положение.

Россия и многие другие страны мира неоднократно призывали Азербайджан и Армению немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров, чтобы разрешить ситуацию мирным путем.

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#армения #карабах #пашинян

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