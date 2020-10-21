Пашинян исключил возможность дипломатического разрешения кризиса в Карабахе

Вопрос Карабаха, начиная с данного этапа, не имеет дипломатического решения. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Вопрос Карабаха, начиная с данного этапа, не имеет дипломатического решения. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Многолетний конфликт, связанный с Карабахом, резко обострился между Баку и Ереваном 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в развязывании военных действий и объявили военное положение.

Россия и многие другие страны мира неоднократно призывали Азербайджан и Армению немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров, чтобы разрешить ситуацию мирным путем.