Юшков: новые санкции США пока не применимы к «Северному потоку – 2»

Эксперт отметил, что на данный момент Соединенным Штатам не к кому применять новые расширенные санкции.

Расширенные американские санкции против «Северного потока – 2» пока невозможно применить к российскому газопроводу. Об этом в эфире радио Sputnik заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт прокомментировал сообщение Госдепартамента США о том, что санкционные меры по «Северному потоку – 2» будут распространены на компании, предоставляющие услуги судам, которые задействованы в строительстве российского газопровода.

«Речь идет о предоставлении услуг или мощностей, а также финансирования для модернизации или установки оборудования на этих судах; на прекращение такой деятельности компаниям дается 30 дней, начиная с 20 октября», — говорится в пояснениях, опубликованных на сайте Госдепа США.

Также в американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что готовы совместно с министерством финансов задействовать «весь спектр санкционных возможностей», чтобы помешать строительству российских газопроводов.

Игорь Юшков отметил, что на данный момент Соединенным Штатам не к кому применять новые расширенные санкции.

«По сути, на данный момент никто ничего не нарушает, никто не строит "Северный поток - 2". Поэтому непонятно, кого США сейчас хотят наказывать этими санкциями. Судно "Академик Черский"? Да, все считают, что оно будет продолжать строительство. Но "Академик Черский" не приступал к строительству, а значит, не попал в черный список, и штрафовать его не за что», — объяснил эксперт.

Кроме того, он отметил, что и те компании, которые проводили работы по модернизации «Академика Черского» не могут быть наказаны, потому что сам российский трубоукладчик не под санкциями. Тем более, что нет никакого официального запрета на модернизацию каких-либо судов.

«Американцы заявляют, что могут ввести такое ограничение, но пока эти законопроекты не приняты. Поэтому сейчас модернизировать и обслуживать суда можно. И только когда они приступят к работам, они подпадут под американские санкции 2019 года, вот тогда с ними будет сложно работать», — добавил Юшков.

Но и тогда, когда санкции США вступят в силу, ничто не помешает России завершить проект, уверен аналитик. По словам Юшкова, уже сейчас происходят изменения, указывающие на скорое начало работ по достройке «Северного потока – 2». Например, суда, четыре месяца стоявшие в немецком порту Муркан, выходят оттуда. Тот же «Академик Черский» подошел к Калининграду, и вокруг него снуют суда снабжения.

«Я думаю, что в ноябре мы увидим начало достройки. Суда, которые примут в этом участие, автоматом попадут под санкции США. Но для России важнее достроить газопровод, а дальше уже будут разбираться, что делать с этими санкциями и с судами. Возможно, что суда всегда будут работать в России. То есть эту проблему будут решать, когда она появится», — заключил Юшков.

Напомним, ранее сообщалось, что российский трубоукладчик «Академик Черский» находится в режиме ограниченной маневренности в Балтийском море у Куршской косы. Подошедшее к нему судно снабжения «Финвал» находится в режиме проведения испытаний. Также поблизости стоят суда-снабженцы Морспасслужбы «Умка» и «Балтийские исследователь», ранее уже участвовавшие в строительстве газопровода, и суда «Остап Шеремет» и «Иван Сидоренко», которые предположительно тоже будут подключены к работам по достройке СП-2.