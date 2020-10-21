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15:19   21 Октября 2020
Происшествия

Захват заложников в грузинском банке попал на видео

Захват заложников в грузинском банке попал на видео

Захват заложников в грузинском городе Зугдиди попал на видео. Запись предоставило агентство Sputnik.

По предварительным данным грузинских журналистов, всего в банке в грузинском Зугдиди действовало двое преступников. На входе в здание они открыли огонь из автоматов и заставили заложников встать на колени.

Место происшествия перекрыто, к банку съехались правоохранители, несут дежурство экстренные службы. Как передает корреспондент Sputnik на месте, преступник разрешил покинуть здание только пожилым заложникам. О выдвигаемых мужчиной требованиях пока не сообщается.

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#банк #захват заложников #зугдиди

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