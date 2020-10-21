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15:16   21 Октября 2020
Политика

Медведчук назвал сумму ежегодных потерь Украины от санкций России

Медведчук назвал сумму ежегодных потерь Украины от санкций России

Украина каждый год теряет по 20 млрд долларов из-за санкций, которые ввела Россия по отношению к ней, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Проблема в том, что Украина не может продавать на экспорт свою продукцию в Россию. Медведчук назвал российские санкции тяжелыми для украинского государства, так как они повлекли за собой серьезные негативные последствия. Медведчук уверен, что дальнейшее развитие Украины невозможно без кардинальных изменений в экономическом курсе страны.

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#россия #украина #медведчук

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