Медведчук назвал сумму ежегодных потерь Украины от санкций России

Украина каждый год теряет по 20 млрд долларов из-за санкций, которые ввела Россия по отношению к ней, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Украина каждый год теряет по 20 млрд долларов из-за санкций, которые ввела Россия по отношению к ней, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Проблема в том, что Украина не может продавать на экспорт свою продукцию в Россию. Медведчук назвал российские санкции тяжелыми для украинского государства, так как они повлекли за собой серьезные негативные последствия. Медведчук уверен, что дальнейшее развитие Украины невозможно без кардинальных изменений в экономическом курсе страны.