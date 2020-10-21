Путин указал работодателям на важность сохранения занятости в пандемию

Компании не должны забывать о том, что в текущей эпидемиологической обстановке очень важно сохранить занятость и заработки граждан РФ. Об этом на встрече с представителями бизнеса и промышленности 21 октября говорил президент России Владимир Путин.

Компании не должны забывать о том, что в текущей эпидемиологической обстановке очень важно сохранить занятость и заработки граждан РФ. Об этом на встрече с представителями бизнеса и промышленности 21 октября говорил президент России Владимир Путин.

Путин добавил, что в настоящее время предприятия проходят проверку на способность выстоять перед новыми вызовами. И в этом случае следует позаботиться о благополучии россиян, чтобы те не утратили веру в будущее.

Российский лидер отметил, что усилия в борьбе с пандемией должны быть совместными. Только при участии властей, предпринимателей и населения удастся преодолеть этот очень непростой этап.