"Беременный" мужчина получил неожиданный диагноз в больнице Уфы

Мужчина из Уфы "забеременел" после посещения городской больницы. Специалисты рассказали, как именно он получил столь неожиданный диагноз, передает телеканал "360".

Мужчина из Уфы "забеременел" после посещения городской больницы. Специалисты рассказали, как именно он получил столь неожиданный диагноз, передает телеканал "360".

Пресс-служба минздрава Башкирии сообщила, что в опубликованном в соцсети анамнезе о "беременности" не было подписи руководителя подразделения. Данные о достоверности материалов находятся под сомнением. Эксперты провели расследование в больнице, где мужчине поставили данный диагноз, пишет "360".

"При оформлении документов пациента произошла техническая ошибка", — заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

Написанному в медицинских документах нашлось корректное объяснение. Все причастные к инциденту с "беременностью" мужчины выявлены. Проводятся мероприятия по недопущению подобных случаев в будущем.