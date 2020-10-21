"Беременный" мужчина получил неожиданный диагноз в больнице Уфы
Мужчина из Уфы "забеременел" после посещения городской больницы. Специалисты рассказали, как именно он получил столь неожиданный диагноз, передает телеканал "360".
Пресс-служба минздрава Башкирии сообщила, что в опубликованном в соцсети анамнезе о "беременности" не было подписи руководителя подразделения. Данные о достоверности материалов находятся под сомнением. Эксперты провели расследование в больнице, где мужчине поставили данный диагноз, пишет "360".
"При оформлении документов пациента произошла техническая ошибка", — заявили в пресс-службе регионального Минздрава.
Написанному в медицинских документах нашлось корректное объяснение. Все причастные к инциденту с "беременностью" мужчины выявлены. Проводятся мероприятия по недопущению подобных случаев в будущем.