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15:08   21 Октября 2020
Общество

"Беременный" мужчина получил неожиданный диагноз в больнице Уфы

"Беременный" мужчина получил неожиданный диагноз в больнице Уфы

Мужчина из Уфы "забеременел" после посещения городской больницы. Специалисты рассказали, как именно он получил столь неожиданный диагноз, передает телеканал "360".

Пресс-служба минздрава Башкирии сообщила, что в опубликованном в соцсети анамнезе о "беременности" не было подписи руководителя подразделения. Данные о достоверности материалов находятся под сомнением. Эксперты провели расследование в больнице, где мужчине поставили данный диагноз, пишет "360".

"При оформлении документов пациента произошла техническая ошибка", — заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

Написанному в медицинских документах нашлось корректное объяснение. Все причастные к инциденту с "беременностью" мужчины выявлены. Проводятся мероприятия по недопущению подобных случаев в будущем.

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#уфа #инцидент #беременность

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