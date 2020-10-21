Россия превратится в "зверинец", если блогер Алексей Навальный и его соратница Любовь Соболь попадут в Госдуму РФ, рассказал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Россия превратится в "зверинец", если блогер Алексей Навальный и его соратница Любовь Соболь попадут в Госдуму РФ, рассказал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Журналисты ИА FederalCity поинтересовались у Пригожина, какие цели он ставит в борьбе с Навальным и Соболь, передает пресс-служба компании "Конкорд".

"Осуществляя борьбу с Навальным, Соболь и прочими демагогами, я оказываю услугу не Путину и администрации президента, а стране под названием Россия и русскому народу. Если такие, как Соболь и Навальный, попадут в Госдуму, то страна превратится в зверинец, в котором еще и куча будет навалена под каждым кустом", — отмечает Пригожин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Соболь проигрывает выборы в Госдуму 2021 года еще до их начала, так как "Яблоко", с которым хочет сотрудничать соратница Навального, не заинтересовано в ее продвижении. Об этом писало Федеральное агентство новостей.

Накануне Пригожин сообщил о намерении отсудить 10 миллионов рублей у Навального и Соболь, которые оклеветали бизнесмена, сообщало Федеральное агентство новостей. Сотрудники ФБК распространили ряд недостоверных сведений, порочащих честь Пригожина.