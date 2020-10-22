Структура Госдепа USAID готовится к дестабилизации в РФ перед выборами в Госдуму

Структуры, подобные USAID, работают исключительно на продвижение политических интересы США в других странах, считает политолог Владимир Шаповалов.

Агентство США по международному развитию (USAID), чья деятельность в России была запрещена в 2012 году, вновь заявило о себе. 13 октября на портале грантов США вышел запрос агентства на обратную связь в адрес российских некоммерческих организаций (НКО). Это значит, что USAID собирает данные, которые в дальнейшем будут использоваться с целью «развития и усиления гражданской активности, построения более эффективных местных гражданских сообществ и независимых медиа».

В рамках программы предполагается партнерство USAID и НКО с целью «совершенствования демократии и продвижения человеко-ориентированного управления». Агентство предлагает заинтересованным лицам или организациям описать то, как данная программа может выявлять и устранять угрозы или ограничения для гражданского участия и медиа-активностей, в том числе в России.

Технически USAID — это своеобразный грантовый оператор для всех прозападных фондов и НКО. На его работу выделяется один процент американского бюджета. Агентство работало в России с 1992 по 2012 год, и это время общая сумма всех проектов составила около 2,7 миллиарда долларов. Среди структур, получавших финансирование USAID, были «Московская Хельсинкская группа», Институт Гайдара, ассоциация «Голос», общество «Мемориал», «Трансперенси Интернешнл», организация инвалидов «Перспектива» и многие другие.

В 2012 году Москва уведомила Вашингтон о своем решении прекратить деятельность USAID на территории России из-за попыток влиять через распределение грантов на политические процессы в стране. Несмотря на это, структура Госдепа продолжила попытки в обход запрета финансировать российские НКО.

Так, в 2016 году USAID потратило порядка 1,4 миллиона долларов на проекты в России. В частности, «Продвижение новых медиа и объединений СМИ в России» и программа «Российские независимые печатные медиа» должны были завершиться в 2013 году. В их рамках предполагалась поддержка «альтернативно мыслящих журналистов и блогеров», а в мероприятия включалось и их специальное обучение. Проект подразумевает работу со СМИ, социологами, которые будут готовить опросы с нужной направленностью, на основе которых можно формировать различные рейтинги оценок «демократичности российской политической системы».

В списке реализованных проектов представлены две инициативы с ярким названием «Выборы и политические процессы — освобождение, доступ и участие», на которые израсходовано в сумме около 32 000 долларов. Целью политического направления деятельности USAID является влияние на, собственно, политический процесс и на выборы в стране. Указывается, что усилия по этой программе направлены, кроме всего прочего, «на поддержку религиозных меньшинств», иным словами — сект.

Еще одна программа – «Оценка агробизнеса на Северном Кавказе», была направлена, как указывалось в пояснении к проекту, на «смягчение региональных конфликтов». О каких конфликтах идет речь, не уточнялось. В 2016 году на нее было затрачено около 15 000 долларов.

МИД РФ: USAID влиял на внутреннюю политику: Министерство иностранных дел России прокомментировало решение об ост... http://t.co/7vq29gjn — Pravda.ru (@PravdaRu) September 19, 2012

В 2019 году USAID и вовсе объявил о запуске новой программы с громким названием: «По противодействию злонамеренному влиянию Кремля». Объявленные цели — содействие ближним и дальним соседям России в снижении их энергетической и экономической зависимости от Москвы, борьба с пропагандой и кибератаками. В МИД РФ назвали программу агентства «голосом из прошлого, из эпохи "Холодной войны"» и заметили, что содержание документа наводит на размышления относительно адекватности его авторов.

Летом 2020 год USAID вновь выделило грант в размере 20,4 миллиона долларов (1,3 миллиарда рублей), теперь уже на «продвижение различных реформ» в России. Из опубликованных данных следует, что агентство выделило Германскому фонду Маршалла долгосрочный грант по линии программы CFDA. Перевод средств производится поэтапно с сентября 2017 года, а планируемая дата окончания финансирования — сентябрь 2022 года.

Структуры, подобные USAID, работают исключительно на продвижение интересов США в других странах, считает замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. В тех государствах, чьи интересы не соответствуют американским, НКО активно содействует политической дестабилизации.

«В этом смысле USAID — абсолютная попытка финансирования антигосударственный действий. "Политическая и гражданская активность " — не что иное, как стремление создать сесть структур, которые будут осуществиться действия, направленные на подрыв конституционного строя РФ», — считает политолог.

Запрос USAID связан с предстоящими выборами в Госдуму в 2021 году, полагает Шаповалов. По мере приближение к дате голосования, активность агентства будет усиливаться.

«Структура США уже начала свою кампанию. По вмешательству во внутренние дела России. Перед подконтрольными американскому правительству структурами будет ставиться задача дестабилизировать ситуацию внутри страны, устраивать акции протеста, активно продвигать идею "нечестных выборов и фальсификации". Это является стандартным сценарием цветной революции», — уверен Шаповалов.

Шаповалов напомнил, что уже в двух странах СНГ — Белоруссии и Киргизии, — после выборов президента захлестнули массовые акции протеста. Интересно, что внешнеполитические структуры США 6 августа, за три дня до голосовании и последовавших за ним волнений, заключили соглашение об «организации мероприятий и логистике для USAID-Беларусь. Всего агентство в 2019—2020 в годах выделило 8,5 миллионов долларов на «поддержку демократии», «многопартийности» и «свободы СМИ» в Белоруссии.

«Это разминка перед тем, как в России проходить выборы в Госдуму. Будут выделяться средства, как и было перед голосованием за конституционные поправки. Федеральная избирательная кампания всегда представляет интерес для США, а тем более кампания 2021, которая очень важна», — заключил эксперт.

USAID пыталась повлиять на политические процессы и в других странах. Телеканал RT в 2017 году сообщал о сотрудничестве агентства с фондами американского миллиардера Джорджа Сороса в Республике Северная Македония (БЮРМ). Правительство страны тогда поддерживало тесные контакты с организациями США, в то время как общественность выступала против. Недовольство вылилось в движение «Стоп, операция "Сорос"», целью которого было остановить вмешательство USAID и фондов Сороса во внутреннюю политику Македонии.