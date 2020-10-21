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15:03   21 Октября 2020
Происшествия

Актер Гоша Куценко попал в больницу с коронавирусом

Актер Гоша Куценко попал в больницу с коронавирусом

Медики госпитализировали известного актера Гошу Куценко в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал ТАСС его агент.

Заслуженный артист РФ ранее уже писал в своем аккаунте в Instagram, что получил положительный диагноз после тестирования на COVID-19. Куценко тогда написал, что считает коронавирус "коварнейшим персонажем" и призвал своих подписчиков носить медицинские маски и держать социальную дистанцию.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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#куценко #коронавирус #гоша

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