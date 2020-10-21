"Аэрофлот" объяснил, как будет происходить бесплатный обмен билетов

Авиакомпания "Аэрофлот" решила отменить плату за внесение изменений в билеты эконом-класса. Вопреки своему первоначальному заявлению, представители компании не дадут такую возможность опоздавшим на рейс пассажирам.

Авиакомпания "Аэрофлот" решила отменить плату за внесение изменений в билеты эконом-класса. Вопреки своему первоначальному заявлению, представители компании не дадут такую возможность опоздавшим на рейс пассажирам.

Утром на сайте "Аэрофлота" появилась информация о возможности обмена авиабилетов в течение получаса после вылета самолета. Однако позднее формулировку изменили.

"Внесение изменений (...) возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета при обращении не позднее 30 минут до времени отправки рейса", — говорится теперь в сообщении на официальном сайте.

Изменения касаются рейсов внутри России. Если клиент компании приобрел билет 16 октября или позднее, а дата вылета указана в документе полета до 25 марта 2021 года, то он имеет право на бесплатное внесение изменений. Ранее обмен билета на другую дату или место назначения осуществлялся за 2600 рублей, передает ТАСС. Для того, чтобы воспользоваться возможностью, необходимо обратиться в "Аэрофлот" или непосредственно к продавцу, если билет приобретался через посредников.