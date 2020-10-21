Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:59   21 Октября 2020
Политика

Президент РФ напомнил об общей ответственности в борьбе с COVID-19

Президент РФ напомнил об общей ответственности в борьбе с COVID-19

Ответственность за то, как Россия преодолеет пандемию, лежит не только на государстве. Об этом президент страны Владимир Путин сказал во время встречи с Союзом промышленников и предпринимателями 21 октября.

В борьбе с коронавирусной инфекцией должны принимать участие и представители бизнеса, и граждане. Приоритетным должен стать вопрос защиты жизни и здоровья людей, подчеркнул российский глава. Для достижения этой цели необходима слаженная работа властей, предпринимателей и общественных организаций, уверен Путин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров