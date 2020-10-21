Президент РФ напомнил об общей ответственности в борьбе с COVID-19

Ответственность за то, как Россия преодолеет пандемию, лежит не только на государстве. Об этом президент страны Владимир Путин сказал во время встречи с Союзом промышленников и предпринимателями 21 октября.

Ответственность за то, как Россия преодолеет пандемию, лежит не только на государстве. Об этом президент страны Владимир Путин сказал во время встречи с Союзом промышленников и предпринимателями 21 октября.

В борьбе с коронавирусной инфекцией должны принимать участие и представители бизнеса, и граждане. Приоритетным должен стать вопрос защиты жизни и здоровья людей, подчеркнул российский глава. Для достижения этой цели необходима слаженная работа властей, предпринимателей и общественных организаций, уверен Путин.