Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:39   21 Октября 2020
Происшествия

Непутевая мать "подарила" годовалую дочь московским бомжам

Непутевая мать "подарила" годовалую дочь московским бомжам

Иск о лишении родительских прав отправила московская прокуратура в адрес женщины, которая решила отдать своего годовалого ребенка незнакомцу в подземном переходе.

Жительница Москвы решила "подарить" свою годовалую дочь бомжу, которого повстречала в подземке. 29-летняя мать отдала незнакомцу девочку, спящую в своей коляске.

О пропаже ребенка сообщила в полицию совершеннолетняя сестра девочки по отцу. Она рассказала об отличительных приметах малышки правоохранителям. Полицейские быстро нашли девочку у мужчин без определенного места жительства, которые устроили себе "дом" в московском метро.

Против матери было возбуждено уголовное дело, по которому полицией проводятся следственные действия. Также исковое заявление о лишении женщины родительских прав было направлено в Домодедовский городской суд Московской области, пишет РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#москва #мать #младенец #бомжи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров