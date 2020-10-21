Непутевая мать "подарила" годовалую дочь московским бомжам

Иск о лишении родительских прав отправила московская прокуратура в адрес женщины, которая решила отдать своего годовалого ребенка незнакомцу в подземном переходе.

Иск о лишении родительских прав отправила московская прокуратура в адрес женщины, которая решила отдать своего годовалого ребенка незнакомцу в подземном переходе.

Жительница Москвы решила "подарить" свою годовалую дочь бомжу, которого повстречала в подземке. 29-летняя мать отдала незнакомцу девочку, спящую в своей коляске.

О пропаже ребенка сообщила в полицию совершеннолетняя сестра девочки по отцу. Она рассказала об отличительных приметах малышки правоохранителям. Полицейские быстро нашли девочку у мужчин без определенного места жительства, которые устроили себе "дом" в московском метро.

Против матери было возбуждено уголовное дело, по которому полицией проводятся следственные действия. Также исковое заявление о лишении женщины родительских прав было направлено в Домодедовский городской суд Московской области, пишет РИА Новости.