Ледокол «Арктика» превратит Северный морской путь в «шелковый»

В Мурманске в состав флота РФ приняли самый мощный атомный ледокол в мире.

Состав российского атомного флота пополнил ледокол «Арктика». 21 октября в Мурманске прошла торжественная церемония подписания акта приема-передачи судна, на которой присутствовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы гордимся, что Россия — единственная в мире, которая смогла создать атомный ледокольный флот. И сейчас в его состав мы принимаем еще один универсальный атомный ледокол "Арктика". Он станет головным из пяти судов — "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка", уникальной серии, которая предназначена для работы на Северном морском пути», — сказал глава правительства.

Все названные корабли принадлежат к так называемому проекту 22220, в рамках которого создаются самые мощные в мире атомные ледоколы. Их главное предназначение – пробивать лед (до трех метров толщиной), чтобы торговые суда могли свободно проходить по ранее недоступным водам.

«Арктику» отличает еще одна особенность: двухосадочная конструкция (осадкой называют глубину погружения судна в воду). Это свойство позволит атомному ледоколу проходить как через толстые льды арктического региона, так и по узким руслам полярных рек. Таким образом корабль заменяет собой сразу два класса ледоколов.

Судно уже прошло боевое крещение во льдах. В конце сентября 2020 года «Арктика» отшвартовалась от причала «Балтийского завода» в Петербурге и за три недели преодолела около пяти тысячи морских миль. Ледокол прибыл в Мурманск 12 октября, пройдя через географическую точку Северного полюса.

В беседе с «Политикой Сегодня» военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что мурманскую приемку ледокола «Арктика» можно назвать настоящим праздником для всего атомного флота России.

«Безусловно, это очень важное событие. Особенно, если учитывать, что Россия серьезно намерена осваивать арктический регион. Без ледоколов такого класса, как "Арктика", эту задачу решить просто невозможно. У страны достаточно мощный ледокольный флот, который обеспечивает круглогодичный проход судов по Северному морскому пути. Но таких мощных гигантов, как этот атомный ледокол, еще не было», — заявил эксперт.

Литовкин обратил внимание, что мощность атомного ледокола составляет 50 мегаватт (МВт). Для сравнения: Мичуринская тепловая электростанция в Белгороде вырабатывает 36 МВт. Такая мощность позволит судну без труда проходить сквозь ледяные поля Арктики, ведя за собой караваны торговых судов по Северному морскому пути (СМП).

СМП – это одно из главных преимуществ Арктики, кратчайший морской маршрут между Восточной Азией и Европой. Специалист напомнил, что в области судоходства Россия опережает другие страны, благодаря таким проектам, как «Арктика». Сейчас в мире насчитывается всего десять подобных кораблей и все они построены в СССР и России. В распоряжении РФ находятся шесть атомных ледоколов. Такого количества не имеет ни одна страна в мире.

«Северный морской путь десять месяцев в году покрыт льдами. Чтобы через эту территорию проходить, нужны атомные ледоколы. Этот путь в два раза короче, чем путь через юг, через Индийский океан, Атлантику, Балтийское море и так далее. А если путь короче, значит он дешевле. Это стало возможным только благодаря российским ледоколам», — добавил Литовкин.

Военный эксперт согласился, что сейчас на лидерство в ледяном регионе претендует не только Россия. Военный контроль над расположенной между тремя материками Арктикой дает ключ ко всему Северному полушарию. Если в районе Северного полюса установить вооружение с высоким радиусом действия, то за короткое время оно сможет поразить любую цель в странах нашего полушария.

Впрочем, российские военные гарнизоны в Арктике полностью контролируют СМП, заверил собеседник «Политики Сегодня». К примеру, на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа располагается военная база РФ Арктический Трилистник. Ее главная задача – обеспечение противовоздушной обороны.

«На воде, в свою очередь, безопасность гражданских атомных ледоколов обеспечивают военные ледоколы. Например, судно "Илья Муромец". На нем установлено четыре дизель-генератора, которые располагаются на внешней поверхности корпуса и могут вращаться на 360 градусов. Благодаря этому корабль может двигаться в любом направлении с места. Это дает огромные возможности для маневров во льдах», — заключил Литовкин.

Арктика обладает огромными запасами природного газа и нефти. Организации и исследовательские группы со всего мира дают разные оценки по объему «черного золота» в регионе. Так, глобальная исследовательская группа по энергетике и добыче полезных ископаемых Wood Mackenzie насчитала 233 миллиардов баррелей нефти.

Природного газа в Арктике еще больше. По мнению ученых из геологических служб США и Дании, объем газа составляет около 1550 триллионов кубометров. Этого количества хватит, чтобы снабжать голубым топливом весь мир в течение 14 лет.

В 2014 году Россия впервые в мире начала добычу нефти с шельфового месторождения в Арктике. В 2017 году глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что страна потратит на освоение холодного региона более 160 миллиардов рублей до 2025 года. По информации исследователей, 70% природного газа в Арктике находятся на подконтрольной России территории.