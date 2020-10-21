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14:21   21 Октября 2020
Происшествия

Вооруженный мужчина захватил заложников в грузинском Зугдиди

Вооруженный мужчина захватил заложников в грузинском Зугдиди

Мужчина с гранатой и автоматом захватил заложников в банке грузинского Зугдиди. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел в одном из филиалов Банка Грузии на улице Гамсахурдия в центре Зугдиди. В заложниках оказались как работники финансового учреждения, так и клиенты.

Журналисты сообщают, что злоумышленник вооружен автоматом и гранатой. На месте работает полиция, а также прибыли силы спецназа.

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#банк #заложники #грузия

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