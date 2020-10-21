Глава Министерства иностранных дел России Сергй Лавров провел встречу с главами МИД Армении и Азербайджана по Карабаху, о чем сообщила пресс-служба российского ведомства.

Глава Министерства иностранных дел России Сергй Лавров провел встречу с главами МИД Армении и Азербайджана по Карабаху, о чем сообщила пресс-служба российского ведомства.

Лавров обсудил с азербайджанским дипломатом Джейхуном Байрамовым и его армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном обстановку в Нагорном Карабахе, как было указано на официальном сайте МИД РФ.

"В ходе переговоров обсуждались неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне карабахского конфликта и создании условий для его устойчивого урегулирования," — указали в ведомстве.

Напомним, что эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась 27 сентября, когда Ереван заявил, что азербайджанские войска развернули наступление по всей линии фронта и подвергли артобстрелу мирные поселения и город Степанакерт. В Баку заявили, что военная операция имела контрнаступательный характер. С 10 октября в силу вступил режим прекращения огня, однако стороны заявили, что фактические боевые действия в регионе не прекратились.