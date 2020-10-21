14:18 21 Октября 2020Политика
Чубайс рассказал, почему не станет полярником
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс ответил на слухи о его уходе из компании. Также он прокомментировал предложение "заняться Арктикой". Свое мнение он опубликовал на страничке в Facebook, сообщает РИА Новости.
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс ответил на слухи о его уходе из компании. Также он прокомментировал предложение "заняться Арктикой". Свое мнение он опубликовал на страничке в Facebook, сообщает РИА Новости.
Чубайс написал, что любит русский Север и сейчас действительно "гоняет в Тундре по бездорожью". Однако, по его словам, это не является поводом назначать его "начальником Арктики".
Ранее РБК опубликовал материал, в котором говорилось об уходе Чубайса из Роснано. Также сообщалось, что он будто бы получил предложение работать на Севере.