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14:18   21 Октября 2020
Политика

Чубайс рассказал, почему не станет полярником

Чубайс рассказал, почему не станет полярником

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс ответил на слухи о его уходе из компании. Также он прокомментировал предложение "заняться Арктикой". Свое мнение он опубликовал на страничке в Facebook, сообщает РИА Новости.

Чубайс написал, что любит русский Север и сейчас действительно "гоняет в Тундре по бездорожью". Однако, по его словам, это не является поводом назначать его "начальником Арктики".

Ранее РБК опубликовал материал, в котором говорилось об уходе Чубайса из Роснано. Также сообщалось, что он будто бы получил предложение работать на Севере.

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#чубайс #арктика #роснано

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