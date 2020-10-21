Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:08   21 Октября 2020
Общество

Apple и Google готовы соблюдать антипиратское законодательство РФ

Apple и Google готовы соблюдать антипиратское законодательство РФ

Компании из США Apple и Google заявили о готовности сотрудничать с Роскомнадзором для выполнения требований антипиратского законодательства РФ. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

Американские компании выразили готовность соблюдать законы РФ. Ранее Apple и Google получили предложение об организации оперативного взаимодействия в рамках закона о защите интересов обладателей прав на произведения, распространяемые с использованием мобильных приложений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#google #apple #ркн

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров