Apple и Google готовы соблюдать антипиратское законодательство РФ

Компании из США Apple и Google заявили о готовности сотрудничать с Роскомнадзором для выполнения требований антипиратского законодательства РФ. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

Компании из США Apple и Google заявили о готовности сотрудничать с Роскомнадзором для выполнения требований антипиратского законодательства РФ. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

Американские компании выразили готовность соблюдать законы РФ. Ранее Apple и Google получили предложение об организации оперативного взаимодействия в рамках закона о защите интересов обладателей прав на произведения, распространяемые с использованием мобильных приложений.