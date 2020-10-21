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14:06   21 Октября 2020
Общество

Жители сирийского Тартуса получили гуманитарную помощь от России

Жители сирийского Тартуса получили гуманитарную помощь от России

Гуманитарную помощь получили жители сирийского Тартуса, пострадавшие от пожаров. Акцию провели сотрудники Российско-сирийского делового совета при содействии ассоциации развития дружеских отношений РФ и САР, передает Федеральное агентство новостей.

Местные благотворительные организации заранее составили списки нуждающихся. Благодаря этому, предметы первой необходимости были розданы около 1000 семей из Тартуса. Люди пострадали не только от боевых действий, но и от пожаров, которые прошли по этому региону. Акция состоялась под названием "городу Тартус с любовью от России", сообщил председатель Российско-сирийского делового совета Луай Юсеф.

"Такие акции очень важны для сирийцев. Они помогают им легче справиться с трудностями в нынешних условиях, когда против САР введены односторонние санкции со стороны стран Запада", — сообщил председатель.

Жители города поблагодарили россиян за оказанную помощь. Россияне регулярно проводят гуманитарные акции по оказанию помощи жителям различных частей Сирии.

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#сирия #гуманитарная помощь #тартус

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