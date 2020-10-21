Украина задолжала денег инвесторам в «зеленую» энергетику

Страну призвали погасить долг перед производителями электроэнергии из альтернативных источников.

Член правления Ассоциации просьюмеров Украины Андрей Зинченко заявил, что Киев не выполнил обязательства и не погасил долги перед инвесторами в проекты по развитию возобновляемой, «зеленой» энергетики — ветряной, солнечной, геотермической.

«Я являюсь соинвестором совсем маленькой электростанции, 200 киловатт. Мы начали в июне коммерческую операцию. Нам государство, "гарантированный покупатель" должен больше 350 000 гривен. И это речь идет о совсем маленькой генерации», — объяснил Зинченко.

Украинская власть не решила, как погасить долги, продолжил он. При этом комитет Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг занял деструктивную позицию, которая разорит отрасль.

«Судя по позиции комитета, они просто хотят банкротства всех "зеленых". По сумме их действий они просто хотят запугать и убить эту отрасль. Именно говоря здесь о комитете Верховной рады. Там буквально пару человек, которые вообще хотят прислушиваться», — считает Зинченко.

Если Украина не выполнит обстоятельства, которые предусмотрены Меморандумом о взаимопонимании между правительством и инвесторами в отрасль ВИЭ, тогда вкладчики обратятся в суд, подчеркнул он.

«И это на самом деле вовсе не шуточная ситуация, потому что за иностранными инвесторами могут так же пойти украинские. Там есть определенные возможности для инвесторов. То есть, мне кажется, что следующие полгода будут решающими», — сказал Зинченко украинскому изданию Obozrevatel.

Ранее председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич заявлял, что инвесторы в «зеленую» энергетику договорились с банками реструктуризовать задолженности до 1 ноября 2020 года. По его словам, вкладчики рассчитывают, что этого времени хватит и Украина выполнит обязательства.

«То есть, еще октябрь они могут потерпеть, а потом инвесторам, тем станциям, которые эксплуатируют станции ВИЭ, надо будет выполнять обязанности, которые они должны были выполнять еще летом этого года», — говорил Козакевич.

При этом председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков добавил, что банки уже штрафуют инвесторов за просрочки по кредитам. По его мнению, сложившаяся ситуация наглядно показала, что правительство легкомысленно относится к выполнению обязательств.

Экономист Борис Кушнирук напомнил, что к 1 августа 2020 года производителям электроэнергии из альтернативных источников задолжали 22,4 млрд грн (61,4 млрд рублей). В результате инвесторы снизили «зеленый» тариф, а правительство обязалось погасить долг. Однако к концу октября ситуация не изменилась.

Заместитель директора международной организации Energy Community Дирк Бушле считает, что долги перед производителями «зеленой» электроэнергией характеризуют Украину не с лучшей стороны. По его мнению, будущие инвесторы учтут данный кризис при оценке рисков бизнеса в стране.

«Я ожидаю, что Украина будет выполнять свои обязательства, взятые перед всеми инвесторами, а не только теми, которые подписали Меморандум, и обеспечивать стабильную среду для инвестиций в возобновляемые источники энергии», — подытожил Бушле.

В конце сентября депутаты украинской правящей партии «Слуга народа» проектом закона №4151 предложили изменить госбюджет страны на 2020 год, чтобы поддержать производство электроэнергии из альтернативных источников. Согласно законопроекту, предложили выпустить облигации внутреннего государственного займа на 19,6 млрд грн (53,7 млрд рублей), чтобы погасить долг перед инвесторами в «зеленую» энергетику.

По информации из судебных реестров, более 50 небольших компаний, вложившихся в развитие возобновляемой энергетики, подали иски к государственному предприятию «Гарантированный покупатель» общей суммой на 630 млн грн (1,7 млрд рублей).