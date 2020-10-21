Россия близится к завершению двигателя ТВ2-117 для гибридных самолетов

ЦИАМ имени Баранова провел стендовые испытания турбогенератора – главного источника энергии гибридной силовой установки, которая обеспечивает питание электродвигателя самолета.

Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Баранова провел стендовые испытания турбогенератора – главного источника энергии гибридной силовой установки, которая обеспечивает питание электродвигателя самолета.

Об этом сообщает издание «Сделано у нас», отмечая, что общемировым трендом развития авиации стало решение вопросов повышения экологичности полетов и экономии топлива.

В России основные научно-исследовательские работы в этой области проводит ЦИАМ, который входит в Научено-исследовательский центр «Институт имени Жуковского». Специалисты совместно с коллегами из Уфимского государственного авиационного технического университета спроектировали электрический генератор мощностью 400 кВт, который вместе с турбовальным газотурбинным двигателем ТВ2-117 является основным элементом испытанного турбогенератора.

«Испытания турбогенератора прошли в термобарокамере ЦИАМ, куда двигатель ТВ2–117 был помещен на специальной раме, на которой он будет установлен на самолете. На валу свободной турбины двигателя, вращающейся с частотой 12 000 об/мин, разместили электрогенератор. К его выходу была подключена специальная электрическая нагрузка, моделирующая нагрузочные характеристики от электродвигателя», — сообщает издание.

Также отмечается, что испытания проходили в различных режимах – от «малого газа», то есть при 70 кВт, до максимальной нагрузки электрогенератора – 400 кВт. Во всех режимах температура генератора, работавшего совместно с газотурбинным двигателем, оставалась такой же, как и в ходе автономных испытаний генератора.

Напомним, в 2019 году ЦИАМ, сотрудничая с ведущими российскими инновационными предприятиями, вузами и научными центрами, разработал демонстратор гибридной силовой установки.

После того как в ходе целого ряда испытаний будет подтверждена безопасность и работоспособность демонстратора гибридной силовой установки, он будет установлен на летающую лабораторию, созданную на базе самолета Як-40. В 2022 году, согласно плану работ, будут проведены летные испытания ГСУ.