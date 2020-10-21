Генпрокурор Краснов пригрозил силовикам уголовкой за давление на бизнес

Генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с требованием возбуждать уголовные дела на правоохранителей за давление на бизнес.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с требованием возбуждать уголовные дела на правоохранителей за давление на бизнес.

Во время коллегии генпрокурор указал подчиненным на то, что необходимо оперативно реагировать на факты несоблюдения моратория во время проверок предпринимателей.

Прокурорам также Краснов поручил держать эту сферу на особом контроле и докладывать о долгах местных властей перед бизнесменами. Также Краснов велел проводить регулярные встречи с представителями бизнеса, привлекая на них чиновников.