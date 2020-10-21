Худрук МДТ Лев Додин и его супруга "подцепили" коронавирус

Художественный руководитель Академического Малого драматического театра в Петербурге Лев Додин и его жена заболели коронавирусной инфекцией, сообщили в Instagram Театра Европы.

Художественный руководитель Академического Малого драматического театра в Петербурге Лев Додин и его жена заболели коронавирусной инфекцией, сообщили в Instagram Театра Европы.

В театре рассказали о подтвержденных случаях коронавируса. Оказалось, что с болезнью слег руководитель учреждения Лев Додин. В настоящее время он находится на самоизоляции, в то время как его супруга была госпитализирована.

"Коронавирус добрался и до нас, в театре есть подтвержденные случаи. Лев Абрамович Додин болеет дома, Татьяна Борисовна Шестакова госпитализирована. Мы желаем вам здоровья и надеемся на скорую встречу", — говорится в сообщении.

Руководство театра добавило, что из-за сложившейся ситуации многие спектакли были перенесены. Постановки "Братья Карамазовы" и "Дядя Ваня" теперь покажут не раньше ноября.