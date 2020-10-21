Закон о Правительстве РФ принят во втором чтении

Члены нижней палаты российского парламента проголосовали за проект закона, который обновляет правила функционирования Кабинета министров РФ. Документ принят в рамках второго чтения 21 октября.

Члены нижней палаты российского парламента проголосовали за проект закона, который обновляет правила функционирования Кабинета министров РФ. Документ принят в рамках второго чтения 21 октября.

Отмечается, что проектом предусмотрены положения о том, как должно формироваться правительство, а также какими функциями будет обладать.

В итоговую версию, ранее разработанную российским лидером Владимиром Путиным, вошли статьи из обновленной Конституции страны. Одним из пунктов является статус кабмина, который относится к системе публичных властных органов. Задачей структуры является контроль и координация исполнительных ведомств.