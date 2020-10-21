Покойная актриса Скобцева оставила Бондарчуку многомиллионное наследство

Раскрыт размер наследства народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой, которая скончалась 20 октября на 94-м году жизни. Об этом пишет издание Дни.ру.

Раскрыт размер наследства народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой, которая скончалась 20 октября на 94-м году жизни. Об этом пишет издание Дни.ру.

Многомиллионное наследство после смерти матери достанется режиссеру Федору Бондарчуку. В последние годы Скобцева жила в загородном доме подмосковного поселка Барвиха. Его около полувека назад построил супруг покойной актрисы театра и кино. Стоимость дома с участком оценивается в миллион долларов.

Более того, у Скобцевой была квартира в Москве. Вероятнее всего, в доме, где расположена недвижимость вдовы Сергея Бондарчука, появится памятная табличка. Бондарчук является единственным наследником Скобцевой. Ее дочь умерла от рака более 10 лет назад, а мужья скончались еще раньше.

Прощание с прославленной актрисой пройдет 22 октября на Новодевичьем кладбище. По предварительным данным, актриса может быть похоронена в одной могиле со вторым мужем.