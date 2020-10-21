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13:23   21 Октября 2020
Происшествия

Самолет Су-34 потерпел крушение во время учений в Хабаровском крае

Самолет Су-34 потерпел крушение во время учений в Хабаровском крае

Сотрудники пресс-службы Восточного военного округа 21 октября проинформировали о крушении военного самолета Су-34. ЧП произошло в Хабаровском крае.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 потерпел крушение во время планового учебно-тренировочного полета, при этом летчики успели катапультироваться. Их здоровью в настоящее время ничего не угрожает, уточнили в пресс-службе ВВО. Члены экипажа военного самолета были оперативно эвакуированы на аэродром базирования. Причину ЧП в Хабаровском крае еще предстоит установить.

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#крушение #чп #су-34 #хабаровский край

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