Начисление россиянам автоматических выплат на детей продлили

Госдума РФ в ходе пленарного заседания приняла законопроект о продлении автоматического пособия на детей до 1 марта 2021 года, пишет ТАСС.

Госдума РФ в ходе пленарного заседания приняла законопроект о продлении автоматического пособия на детей до 1 марта 2021 года, пишет ТАСС.

Указанные ежемесячные выплаты выдаются семьям, в которых среднедушевой доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Соответствующие положения начали действовать с 1 апреля 2020 года. Претенденты на пособия должны предоставить заявление и уведомить соответствующие органы о новом месте жительства.

Законопроект внесли на рассмотрение 14 октября вице-спикером Совфеда РФ Андреем Тучковым, главой фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым, а также его первым заместителем Андреем Исаевым.