Московский рынок недвижимости активизировался из-за выборов в США

Россияне вкладывают деньги в недвижимость в Москве перед выборами президента США, пишет "Лента.ру". Состоятельные граждане опасаются экономических последствий возможной победы демократа Джо Байдена.

Россияне вкладывают деньги в недвижимость в Москве перед выборами президента США, пишет "Лента.ру". Состоятельные граждане опасаются экономических последствий возможной победы демократа Джо Байдена.

Спрос на премиальные квартиры в российской столице поднялся на 65%, пишет издание. Многие россияне переживают, что если президентом США станет Байден, то в отношении РФ введут санкции, поэтому вкладываются в недвижимость.

Риелторы рассказали, что спрос на элитную недвижимость в Москве стал огромен и заметен ажиотаж. Также пандемия коронавируса внесла вклад, ведь люди никуда не уехали и решили вложить средства в покупку недвижимости.