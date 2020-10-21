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13:10   21 Октября 2020
Политика

Московский рынок недвижимости активизировался из-за выборов в США

Московский рынок недвижимости активизировался из-за выборов в США

Россияне вкладывают деньги в недвижимость в Москве перед выборами президента США, пишет "Лента.ру". Состоятельные граждане опасаются экономических последствий возможной победы демократа Джо Байдена.

Спрос на премиальные квартиры в российской столице поднялся на 65%, пишет издание. Многие россияне переживают, что если президентом США станет Байден, то в отношении РФ введут санкции, поэтому вкладываются в недвижимость.

Риелторы рассказали, что спрос на элитную недвижимость в Москве стал огромен и заметен ажиотаж. Также пандемия коронавируса внесла вклад, ведь люди никуда не уехали и решили вложить средства в покупку недвижимости.

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#россия #сша #недвижимость

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