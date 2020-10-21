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13:03   21 Октября 2020
Политика

Песков прокомментировал слухи о локдауне в РФ

Песков прокомментировал слухи о локдауне в РФ

Российские власти не ведут разговоров о локдауне в стране. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистами.

Перенастроенная система здравоохранения в РФ способна выдержать натиск пандемии коронавируса, отметил Песков. По его словам, повторное введение режима самоизоляции в России пока не планируется.

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#песков #коронавирус #локдаун

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