13:03 21 Октября 2020Политика
Песков прокомментировал слухи о локдауне в РФ
Российские власти не ведут разговоров о локдауне в стране. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистами.
Российские власти не ведут разговоров о локдауне в стране. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистами.
Перенастроенная система здравоохранения в РФ способна выдержать натиск пандемии коронавируса, отметил Песков. По его словам, повторное введение режима самоизоляции в России пока не планируется.