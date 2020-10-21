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13:02   21 Октября 2020
Политика

Песков: Украина отказалась от диалога с РФ по обеспечению Крыма водой

Песков: Украина отказалась от диалога с РФ по обеспечению Крыма водой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина отказалась от переговоров с Россией по вопросам обеспечения Крыма водой. Об этом сообщает ТАСС. РФ способна самостоятельно решить эту проблему, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Пескову во время конференции задали вопрос, исключает ли Москва диалог с Киевом по этому вопросу. Представитель Кремля заявил, что Украина первой исключила переговоры, так как перекрыла Северо-Крымский канал после референдума 2014 года.

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#украина #крым #песков

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