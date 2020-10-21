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13:00   21 Октября 2020
Армия

Песков объяснил влияние санкций США на "Северный поток — 2"

Песков объяснил влияние санкций США на "Северный поток — 2"

Новые санкции США против "Северного потока — 2" являются проявлением рейдерской конкуренции и вредят двусторонним отношениям. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

Эта деструктивная линия продолжается не первый год. Введение новых санкций против "Северного потока — 2" вредит двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона, уточнил он. При этом Песков не склонен связывать введение этих рестрикций с переговорами по ДСНВ.

"Вряд ли можно считать это (санкции против "Северного потока - 2" и переговоры по ДСНВ — ред.) взаимосвязанными субстанциями", — сказал он.

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#санкции #песков #северный поток 2

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