Песков объяснил влияние санкций США на "Северный поток — 2"

Новые санкции США против "Северного потока — 2" являются проявлением рейдерской конкуренции и вредят двусторонним отношениям. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

Новые санкции США против "Северного потока — 2" являются проявлением рейдерской конкуренции и вредят двусторонним отношениям. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

Эта деструктивная линия продолжается не первый год. Введение новых санкций против "Северного потока — 2" вредит двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона, уточнил он. При этом Песков не склонен связывать введение этих рестрикций с переговорами по ДСНВ.