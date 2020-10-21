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12:59   21 Октября 2020
Политика

Жапаров направил в парламент Киргизии предложение об отставке главы ЦИК

Жапаров направил в парламент Киргизии предложение об отставке главы ЦИК

Руководитель Центральной избирательной комиссии Киргизии Нуржан Шайлдабекова может покинуть свой пост. С такой инициативой выступил исполняющий обязанности президента республики Садыр Жапаров, сообщает ТАСС.

По информации издания, Жапаров направил свое предложение в законодательное собрание страны, которое рассмотрит его в ближайшее время. Кроме Шайлдабековой посты могут покинуть еще несколько сотрудников ЦИК.

Позицию действующего главы государства до депутатов донес спикер парламента Канат Исаев.

Кадровые перемены в Кыргызстане проходят на фоне начавшихся масштабных митингов, участники которых выражали свое недовольство тем, как завершились выборы в законодательное собрание.

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