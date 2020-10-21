12:59 21 Октября 2020Политика
Жапаров направил в парламент Киргизии предложение об отставке главы ЦИК
Руководитель Центральной избирательной комиссии Киргизии Нуржан Шайлдабекова может покинуть свой пост. С такой инициативой выступил исполняющий обязанности президента республики Садыр Жапаров, сообщает ТАСС.
Руководитель Центральной избирательной комиссии Киргизии Нуржан Шайлдабекова может покинуть свой пост. С такой инициативой выступил исполняющий обязанности президента республики Садыр Жапаров, сообщает ТАСС.
По информации издания, Жапаров направил свое предложение в законодательное собрание страны, которое рассмотрит его в ближайшее время. Кроме Шайлдабековой посты могут покинуть еще несколько сотрудников ЦИК.
Позицию действующего главы государства до депутатов донес спикер парламента Канат Исаев.
Кадровые перемены в Кыргызстане проходят на фоне начавшихся масштабных митингов, участники которых выражали свое недовольство тем, как завершились выборы в законодательное собрание.