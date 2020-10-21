Атомный ледокол "Арктика" будет введен в эксплуатацию в конце 2020 года

Новейший российский ледокол "Арктика" будет введен в эксплуатацию на Северном морском пути уже в конце текущего года. Об этом сообщил ТАСС.

Новейший российский ледокол "Арктика" будет введен в эксплуатацию на Северном морском пути уже в конце текущего года. Об этом сообщил ТАСС.

Постановление о выводе судна в эксплуатацию было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Как пишет ТАСС, ввод ледокола в эксплуатацию состоится при мощности в 50 мегаватт.

"Решение позволит начать использовать ледокол в акватории Северного морского пути уже с декабря 2020 года", — гласит сообщение.

Флаг на ледоколе подняли в присутствии премьер-министра Михаила Мишустина, который посетил церемонию передачи корабля. Акт передачи подписали гендиректора предприятия "Атомфлота" Мустафа Кашка и Балтийского завода Алексей Кадилов.

Ледоколы проекта 22220 будут обеспечивать проводку судов с грузом с месторождений на Ямальском и Гыданском полуостровах, а также с шельфа Карского моря на рынки Азии. Ранее сообщалось, что Мишустин в среду, посетит Мурманскую область, где примет участие в торжественной церемонии приемки "Арктики".