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12:40   21 Октября 2020
Общество

Минздрав РФ назвал способ защиты от коронавируса без перчаток

Минздрав РФ назвал способ защиты от коронавируса без перчаток

Основные пути передачи коронавирусной инфекции оценил главный инфекционист Министерства здравоохранения Российской Федерации Владимир Чуланов. Также он высказался о способах защиты от болезни.

Чаще всего, в 90% случаев, человек заражается коронавирусом воздушно-капельным путем. Только в 10% заболевание подхватывают от контакта с вещами, где находится вирус. Сейчас можно говорить о том, что ношение перчаток является избыточной мерой, считает Чуланов.

"Более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса — обработка рук кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта", — уверен инфекционист.

Актуальные сведения о борьбе с распространением коронавирусной инфекции можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там опубликованы рекомендации врачей и указы властей, нацеленные на недопущение распространения заболевания.

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#россия #минздрав #коронавирус #инфекционист

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