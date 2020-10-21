Минздрав РФ назвал способ защиты от коронавируса без перчаток

Основные пути передачи коронавирусной инфекции оценил главный инфекционист Министерства здравоохранения Российской Федерации Владимир Чуланов. Также он высказался о способах защиты от болезни.

Основные пути передачи коронавирусной инфекции оценил главный инфекционист Министерства здравоохранения Российской Федерации Владимир Чуланов. Также он высказался о способах защиты от болезни.

Чаще всего, в 90% случаев, человек заражается коронавирусом воздушно-капельным путем. Только в 10% заболевание подхватывают от контакта с вещами, где находится вирус. Сейчас можно говорить о том, что ношение перчаток является избыточной мерой, считает Чуланов.

"Более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса — обработка рук кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта", — уверен инфекционист.

Актуальные сведения о борьбе с распространением коронавирусной инфекции можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там опубликованы рекомендации врачей и указы властей, нацеленные на недопущение распространения заболевания.