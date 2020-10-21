Леонков объяснил, на какую хитрость пошли британцы с украинскими базами

Усиление присутствия стран НАТО на украинском побережье станет вызовом для безопасности России, но баланса сил в регионе не изменит.

Строительство двух военно-морских баз на Украине сулит Великобритании деньги для повышения боеготовности флота. Об этом в беседе с RT рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского, что Киев начинает строительство двух новых баз ВМС для защиты Черноморского региона.

По словам Зеленского, политика украинских властей направлена на защиту страны на суше, на воде, в воздухе и в киберпространстве, чтобы больше ни у кого не возникло и мысли посягнуть на ее суверенитет и территориальную целостность.

При этом заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква уточнил, что базы планируется построить на Черном и Азовском морях. В строительстве как минимум одного военного объекта будут участвовать британские специалисты.

«Подчеркну, не британская военно-морская база будет размещена на Украине, а украинская база будет построена с привлечением британских специалистов. Мы говорим о том, что нам нужно несколько современных военно-морских баз», — отметил замглавы Офиса президента.

Зеленскому во время поездки в Лондон представили несколько компаний, специализирующихся на строительстве военно-морских баз. Кроме того, президент Украины подписал в начале октября двусторонний Меморандум с Великобританией об усилении военно-технического сотрудничества, который предусматривает выделение Киеву кредита на совместные оборонные проекты в размере 1,25 миллиарда фунтов стерлингов (1,6 миллиарда долларов).

Часть этой суммы, объяснил Жовква, может быть направлена на строительство военно-морских баз, однако пока Лондон не предоставил Киеву средства. В ближайшие месяцы на эту тему пройдут интенсивные переговоры.

Алексей Леонков считает, что британское руководство допустит Украину лишь до производства устаревших образцов военно-морской техники.

«Украине будут отданы корабли, не нужные флоту Великобритании. Понятное дело, что Киев все равно не сможет расплатиться за эту услугу и возьмет кредит. Ну а военно-промышленный комплекс Великобритании получит необходимые деньги, чтобы привести в боеготовность собственный флот. В этом и смысл соглашения, которого так жаждет Киев», — объяснил эксперт.

Выгоду от возможного появления в Черном и Азовском морях двух новых гаваней, по словам Леонкова, получат западные страны. Усиление присутствия стран НАТО на украинском побережье станет вызовом для безопасности России, но баланса сил в регионе не изменит, уверен эксперт.

«Черноморский флот России является здесь доминирующей боевой единицей во всех отношениях», — пояснил редактор журнала «Арсенал Отечества».

Именно США и Великобритания в первую очередь заинтересованы в строительстве военных баз на украинском побережье, которое НАТО считает своим южным форпостом в деле «сдерживания России».

С военным экспертом согласен украинский политолог и экономист Александр Дудчак, по мнению которого Запад использует Украину в своих целях, вовлекая Киев в опасные авантюры и превращая страну в плацдарм для провокаций против России. При этом Дудчак подчеркнул, что Украина не получит от происходящего никакой выгоды, и все равно не сможет создать в Черноморском бассейне реального противовеса российскому флоту.

Ранее сообщалось, что руководство Украины ведет переговоры с Великобританией о размещении мест для сборки британских военных катеров. По словам Зеленского, Киев заинтересован в том, чтобы производить новые военные корабли. Однако британская газета The Telegraph уточнила, что речь идет о производстве ракетных катеров типа Barzan, которые в последний раз были произведены Великобританией в 1990-е годы для нужд ВМС Катара.