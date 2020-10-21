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12:37   21 Октября 2020
Общество

Отпевание протоиерея Смирнова пройдет в храме Христа Спасителя 23 октября

Отпевание протоиерея Смирнова пройдет в храме Христа Спасителя 23 октября

Протоиерея Димитрия Смирнова отпоют 23 октября на территории храма Христа Спасителя, сообщил источник в Московской патриархии.

Предварительной причиной смерти 69-летнего священнослужителя назвали последствия хронического заболевания. Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий отпоет умершего протоиерея Смирнова, пишет RT.

Смерть протоиерея сильно ударила по Русской православной церкви. Талантливые проповеди Смирнова должны войти в золотой фонд РПЦ, передает Nation News.

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