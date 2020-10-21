Медиагруппа "Патриот" обсудит теневой похоронный бизнес в России

Проблема с непомерно дорогими ритуальными услугами хорошо знакома гражданам России. Как можно навести порядок в данной сфере, расскажут специалисты в беседе с ФАН и Медиагруппой "Патриот".

Проблема с непомерно дорогими ритуальными услугами хорошо знакома гражданам России. Как можно навести порядок в данной сфере, расскажут специалисты в беседе с ФАН и Медиагруппой "Патриот".

Все россияне знают, что умирать нынче дорого. В связи с этим пожилые граждане нашей страны привыкли копить деньги на собственные похороны. При этом формирование тарифов на ритуальные услуги наводит на некоторые вопросы, ведь платить приходится буквально за все: как за место на кладбище, так и за работу священника. Проблему вымогательства в похоронном бизнесе 21 октября в 14:00 обсудят журналисты ФАН и сотрудники медиацентра "Патриот".

Участниками эфира станут не только представители прессы, но и эксперты, которые ответят на беспокоящие многих вопросы. Так, слушатели узнают, как наживаются на убитых горем россиянах и почему данная деятельность находится в тени, и ее не пугают надзорные органы. Прямую трансляцию будут вести на странице в соцсети "ВКонтакте" Медиагруппы "Патриот".