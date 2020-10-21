Пентагон стягивает войска к границам России

США ищут нового партнера для "сдерживания России" вместо Германии.

Пентагон готовит очередную рокировку сил на территории Европы. Глава военного ведомства США Марк Эспер на онлайн-семинаре в вашингтонском Атлантическом совете заявил, что второй бронетанковый полк сухопутных войск США может переехать из Германии поближе к российским границам.

По словам Эспера, одна из стран Восточной Европы готова принять американских солдат и разместить их на своей территории на постоянной основе. Такая расстановка сил нужна Североатлантическому альянсу для «сдерживания России», объяснил глава Пентагона.

«После подписания Соглашения о сотрудничестве в области обороны с Польшей, моих недавних встреч с министрами из Румынии и Болгарии, а также полученной корреспонденции из государств Балтии, появилась подлинная возможность передислоцировать Второй бронетанковый полк в какую-то из этих стран на постоянной основе», — сообщил Эспер.

Речь идет о договоре между Польшей и США, который усилит американское военное присутствие в регионе. Со стороны Вашингтона подпись поставил госсекретарь Майк Помпео. От Варшавы — министр национальной обороны Мариуш Блащак. Договор также подразумевает создание центра боевой подготовки на западе Польши.

Если Пентагон решится на очередную передислокацию, то в Германии останется еще меньше военнослужащих армии США. Ранее американский лидер Дональд Трамп уже заявлял о выводе из ФРГ 9,5 тысячи солдат, не уведомив об этом власти Германии. Глава Белого дома объяснял решение тем, что Берлин недостаточно финансирует Североатлантический альянс. Американский лидер требует, чтобы Германия перечисляла НАТО 2% от собственного ВВП (около 80 млрд. евро) в год, тогда как сейчас ФРГ вносит 1,5% ВВП.

Очевидно, что Пентагон намерен вывести весь свой контингент из Германии, считает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Павел Фельдман. В беседе с «Политикой Сегодня» он рассказал, что «сдерживание России» — это лишь дипломатическое прикрытие американцев:

«Эту передислокацию можно рассматривать, как сигнал для Германии. В Вашингтоне, судя по всему, больше не рассматривают эту страну, как главного союзника в деле сдерживания России. Последние несколько лет между Берлином и Вашингтоном очень напряженные отношения, США хотят лишить ФРГ экономически выгодного проекта "Северный поток — 2", а Ангелу Меркель [канцлер Германии], как последнего авторитетного и опытного политика в Западной Европе, это не устраивает».

Поэтому уход нескольких тысяч американских военных Берлин едва ли рассматривает, как значительную потерю, уверен Фельдман. С одной стороны, вывод войск США даже выгоден Германии. С другой, вместе с солдатами из ФРГ уйдет и часть доходов. Об этом ранее говорил профессор Дипломатической академии МИД России, вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.

Пентагон сейчас перераспределяет статусы союзников. Если раньше главным партнером по «сдерживанию России» была Германия, то сейчас американцы ищут нового претендента на эту роль, которая очень почетна в европейском геополитическом театре.

«После Германии эту роль могут взять сразу несколько государств. Например, Польша и Болгария. Таким образом США укрепят свои позиции в Восточной Европе, ведь фактически те войска, которые планируют передислоцировать в эти страны, можно назвать оккупационными. Они направляются в ту или иную страну, чтобы держать под контролем политическую ситуацию. Власти стран, где располагаются американские солдаты, по определению более лояльны к США. Это своеобразный знак политической покорности», — подчеркнул Фельдман.

России опасаться за свои границы не стоит, уверен собеседник ПС. С военной точки зрения переброска нескольких тысяч солдат из ФРГ в Польшу или Болгарию – это бесперспективный шаг. Никакой наземный контингент на восточных границах РФ объективно не может конкурировать с российской армией, заверил эксперт.

В ближайшие годы расстановка сил на карте Европы может сильно поменяться, подытожил Фельдман. Вашингтон стягивает войска на восток, намереваясь «пригрозить» России.

«Я думаю, что американская военная стратегия в Европе постепенно меняется. Пентагон отодвигает линию "фронта" на восток. Если раньше было целесообразно держать большой военный корпус в Германии, то на сегодняшний день американцы стараются сконцентрировать значительные военные силы в странах, которые прилегают к России», — заключил политолог.

В своем выступлении Марк Эспер также сообщил о планах Пентагона нарастить число ракет средней и меньшей дальности в Азии и Европе. Такое решение, по его словам, связано с ростом числа таких ракет у Китая и России вопреки Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.