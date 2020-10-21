Депутат Рады предположил, что Зеленского могли шантажировать агенты МИ-6

Глава украинского государства Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Лондон встречался с главой британской разведслужбы МИ-6. Событие прокомментировал член Верховной рады Ренат Кузьмин. Его слова приводит "ПолитНавигатор".

Глава украинского государства Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Лондон встречался с главой британской разведслужбы МИ-6. Событие прокомментировал член Верховной рады Ренат Кузьмин. Его слова приводит "ПолитНавигатор".

Депутат Рады предположил, что Зеленского могли шантажировать, как и предыдущих украинских лидеров. Не исключено, что в МИ-6 указали на различные финансовые махинации действующего президента Украины или его заграничное имущество. Следует понимать, в каком ключе проходила такая беседа.

Кузьмин добавил, что обычно после подобных переговоров руководство Украины стремительно утрачивает какую-либо волю к тому, чтобы сопротивляться. Это выражается в смене как внешней, так и внутренней политики страны.

Парламентарий подчеркнул, что будущее украинского государства не должно зависеть от такого фактора, как вербовка президента иностранными специальными службами и его способности сопротивляться шантажу. Депутат считает, что настало время сделать из Украины парламентскую республику.