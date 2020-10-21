«Гражданская инициатива» желает познакомиться

Минюст одобрил измененный устав партии Андрея Нечаева и возобновил ее деятельность. Эксперты оценили потенциал новой политической силы.

Партия «Гражданская инициатива» возобновляет свою деятельность после полугода судебных разбирательств. Такое решение в понедельник, 19 октября, приняло министерство юстиции, одобрив измененный устав партии, сообщает «Коммерсант». Информацию подтвердил и ее председатель — Андрей Нечаев.

Мы победили! Приостановка деятельности снята, новый устав зарегистрирован! Кажется, такое произошло впервые" Полностью текст новости читать здесь: https://t.co/baxO7cfUJK pic.twitter.com/i7pVpkivqS — Гражд. инициатива (@PartyGrani) October 19, 2020

Эксперты полагают, что в российской политике сложилась серьезная конкурентная среда, а потому новой политической силе придется постараться, чтобы потеснить успешно действующие правоцентристские партии. Впрочем, они не исключили, что «Гражданская инициатива» будет действовать по аналогии с выборами 2016 года и заключит союз с другими силами.

Партия, которая «против всех»

«Гражданскую инициативу» с участием экс-министра экономики Андреем Нечаевым образовали в 2013 году. Тогда партия приняла манифест, главными лозунгами которого стали «свобода», «инициатива», «ответственность», «достоинство» и «прогресс». А главной ее целью — превращение России в «современную» и «уважаемую» остальными государствами державу. При этом страна для каждого ее гражданина должна была оставаться слугой, а не господином.

Пожалуй, самым запоминающимся периодом в деятельности партии стало выдвижение в декабре 2017 года телеведущей Ксении Собчак на пост президента страны. Андрей Нечаев рассчитывал, что набранные голоса помогут партии заручиться государственной поддержкой, а попадание в эфир федеральных телеканалов обеспечит узнаваемость. Более того, за кандидатуру Собчак выступили такие авторитетные личности, как, например, Владимир Познер.

Впрочем, набрать больше, чем 1,68% голосов на выборах, не помогло телеведущей даже самоотверженное решение стать графой «против всех».

В марте 2018 года Ксения Собчак вместе с экс-депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым и лидером партии Андреем Нечаевым объявили о создании на базе «Гражданской инициативы» новой «Партии перемен». Тогда и начались проблемы с Минюстом, который выразил претензии к уставу партии. Его риторика претерпела значительные изменения: установку сделали на «превращение слов в дело» и «борьбу за власть».

Несмотря на заверения членов партии о том, что нарушения устранены, ведомство в январе 2020 приостановило деятельность политической силы на три месяца. На июльских и сентябрьских съездах партия изменила устав по требованию Минюста.

Что с партией сейчас?

Как рассказал Нечаев «Коммерсанту», вначале ему придется бросить все силы на исправление ошибок прошлых лет. В частности, разобраться с «непростым наследием», которое в 2019 году оставили его «молодые коллеги»: беспорядок в отчетности, накопленные штрафы. Также в планах восстановить ряд региональных отделений, ликвидированных Минюстом.

По словам Нечаева, партия совершенно точно примет участие в выборах в Госдуму в 2021 году. Хотя председатель и заметил, что это будет непросто в силу упущенной возможности в прошлом году.

По мнению политолога и эксперта ЭИСИ Александра Рудакова, такое заявление после полугода затишья — установка на медийность. По его словам, сейчас для партии важно повышать свою узнаваемость.

«Потому что даже сегодняшняя заявка — это информационный повод. Это то, что повышает узнаваемость политика в СМИ, заставляет вспоминать о нем его потенциальных сторонников, тех, кто следил за его политической деятельностью», — предположил собеседник агентства.

Успешность будущей избирательной кампании «Гражданской инициативы» зависит от того, насколько ее руководству удастся мобилизовать сторонников и занять свою нишу в политическом пространстве, считает политолог. По его словам, сейчас на «либеральном фланге» сложилась серьезная конкуренция.

«Более сложная конкурентная среда в российской политике потребует достаточно серьезных усилий. И сам факт таких заявлений говорит о том, что динамика развития этой конкурентной среды становится интенсивнее. То есть за каждого избирателя нужно будет вести борьбу, за каждого сторонника, активиста. Особенно это имеет отношение к тем партиям, которые только сейчас вступают в борьбу за пока еще возможность принять полноценное участие в выборах в Госдуму», — не сомневается эксперт.

Основной конкурент

Бытует мнение, что правый политический фланг на сентябрьских выборах уверенно заняли «Новые люди» — детище однофамильца основателя «Гражданской инициативы», учредителя российской компании Faberlic Алексея Нечаева. А потому перетянуть на себя одеяло вернувшейся из небытия политической силе вряд ли удастся.

Успех «Новых людей» также отметил и собеседник «Политики Сегодня». Партия преодолела избирательный барьер во всех четырех регионах, где участвовала: Новосибирской (7%), Калужской (8%), Рязанской (5,7%) и Костромской областях (7,5%).

«Партия успешно выступила в единый день голосования [13 сентября — прим. ред.], показала очень хорошие результаты. Продемонстрировала весомую заявку на то, что если не доминировать в этой нише, то по крайней мере занять очень серьезную позицию. И тем, кто хотел бы так же позиционировать себя в этой нише и вести борьбу за этого избирателя, им придется приложить усилия», — считает Рудаков.

В среду, 21 октября, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев заявил, что планирует возглавить ее список на будущих думских выборах 2021 года.

Коалиция — выход?

На выборах в Госдуму 2016 года «Гражданская инициатива» делала ставку на коалицию. Сначала партия попыталась объединиться с «Яблоком» и выдвинуть единый список кандидатов. Однако последняя затянула с решением. Так, Нечаев скооперировался с «Партией Роста».

«Наши взгляды с Нечаевым на пути экономического и политического развития страны очень близки, хотя и не одинаковы», — заявил тогда бизнес-омбудсмен, лидер «Партии Роста» Борис Титов.

Впрочем, «Гражданской инициативе» так и не удалось получить в Госдуме ни одного мандата.

Как рассказал корреспонденту ПС политолог Александр Рудаков, нельзя исключать, что допущенная к деятельности партия Нечаева попытается проделать то же самое и на этот раз. По его словам, это вполне разумная идея.

«То, что мы сейчас обсуждаем ["Гражданскую инициативу" — прим. ред.], трудно назвать пока что в числе таких политических проектов-локомотивов, сильных проектов. Это все-таки, скорее, ближе к политическому стартапу. В том виде, в каком он есть сейчас. И в этом плане коалиционное блокирование — разумная идея», — подытожил политолог.

Ранее руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков предложил перенести избирательные участки из школ в отделения «Почты России». Об этом он заявил главе Центризбиркома (ЦИК) Элле Памфиловой. Последняя не раз отмечала проблему нарушения учебного процесса голосованием. Впрочем, в пресс-службе «Почты России» ответили, что для реализации этой идеи есть «серьезные препятствия».