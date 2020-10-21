Актриса Ольга Дроздова прокомментировала слухи о госпитализации

Российская актриса Ольга Дроздова ответила на сообщения о своей госпитализации в больницу из-за проблем с сердцем, передают РИА Новости.

Российская актриса Ольга Дроздова ответила на сообщения о своей госпитализации в больницу из-за проблем с сердцем, передают РИА Новости.

В СМИ появились слухи о том, что артистка была экстренно доставлена в одну из столичных больниц. Якобы она жаловалась на сильные боли в сердце. Врачи должны были оставить ее под наблюдением на несколько дней. Дроздова опровергла эти сообщения в разговоре с журналистами, заявив, что чувствует себя прекрасно.

"Я дома, все в порядке, вы что. Откуда эта информация несется? Нет, я не жалуюсь на боли в области сердца. Что вы, я сплю дома спокойно", - сказала она.

Дроздова получила всероссийскую известность благодаря роли в сериале "Бандитский Петербург". Актриса снялась там вместе со своим мужем Дмитрием Певцовым. В настоящий момент супруги занимаются преподавательской деятельностью в Институте современного искусства.