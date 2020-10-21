Эксперт исключил закрытие границ России в ноябре

В Российском союзе туриндустрии пока не слышали о возобновлении запрета на въезд и выезд из страны.

Коронавирусом за последние сутки заразились 15 700 россиян, выздоровели — 10 952, умерли — 317, сообщается 21 октября на официальном сайте операштаба.

В середине марта российские власти закрыли международное авиасообщение на фоне растущей кривой заражения. Тогда, за сутки 16 марта, выявили 93 заболевших. Вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявляла, что 86 случаев заражения — завозные.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели: Италию, Францию, Испанию, Швейцарию», — говорилось в сообщении Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Сейчас число регистрируемых новых случаев в сутки в 168 раз превышает мартовские показатели. Но вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин считает, что предпосылок для закрытия границ нет. В беседе с «Политикой Сегодня» он отметил, что ситуация более чем за полгода изменилась.

«Я думаю, что не закроют, потому что речь идет все-таки о внутреннем факторе роста заболеваемости. Это весной нам привнесли его из-за рубежа, поэтому, судя по заявлениям официальных лиц, границы не закроют, но меры профилактики, конечно, будут усиливать», — сказал вице-президент РСТ.

Россия постепенно открыла международные границы в августе, когда разрешила перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. В начале сентября россияне смогли улететь в Египет, на Мальдивы и в ОАЭ.

Барзыкин отметил, что сейчас россиянам в плане международного туризма особо выбирать нечего.

«Турцию выбирали и выбирают. Говорят о Кубе, что в ноябре будут рейсы. О Японии тоже, но пока как таковых их нет. В перспективе, наоборот, говорят о расширении», — добавил он.

Распоряжение правительства: Россия с 1 ноября возобновляет авиасообщение с Японией — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) October 14, 2020

Говоря о внутреннем туризме, Юрий Барзыкин заметил, что «все как обычно» — россияне предпочитают юг страны.

«Более всего востребованы Краснодарский край, Крым. На юге России в принципе столько же по динамике [заболевших — прим. ред.], сколько было в сентябре: 98–106 человек в сутки. Пока все едут на юг», — подытожил вице-президент РСТ.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что расширенная поставка вакцин для массовых прививок россиян от коронавируса может начаться в конце ноября и декабре. По его словам, вакцинируют граждан, учитывая медицинские показания.

Президент Владимир Путин отмечал, что вторая российская вакцина от COVID-19 получила регистрационное удостоверение, а третья — уже «на подходе». Партию первой в мире вакцины от коронавируса — «Спутник V», которую разработал Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ, выпустили в гражданский оборот еще в сентябре.

Сейчас бесплатные препараты от COVID-19 выдают жителям небольших городов Чебаркуль и Копейск в Челябинской области.

Президент провёл совещание с @Pravitelstvo_RF: новая вакцина от коронавируса, инвестиционное развитие https://t.co/mMkeej6rDZ pic.twitter.com/RWLLvRbTlz — Президент России (@KremlinRussia) October 14, 2020

С начала эпидемии в России заболели 1 447 335 человек. При этом 1 096 560 выздоровели. Скончались 24 952 россиянина.